Die Mössinger Gemeinderatssitzung am Montag begann mit einer Vereidigung: Oberbürgermeister Michael Bulander nahm Baubürgermeister Martin Gönner den Amtseid ab. Gönner trat damit offiziell seine zweite Amtszeit an, die bis zum 30. Mai 2032 dauert. Danach ging es im Gremium unter anderem um die naturwissenschaftlichen Fachräume des Quenstedt-Gymnasiums und den Bebauungsplan Innenstadt.

Die naturwissenschaftlichen Räume des Mössinger Quenstedt-Gymnasiums müssen dringend saniert werden. Das soll nun bis 2026 geschehen. Foto: Hiller Vera

