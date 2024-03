Mössinger Bahnübergang wegen Sanierung mehrere Tage gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Wegen Sanierungsarbeiten muss der Bahnübergang zwischen den beiden Mössinger Ortsteilen Bad Sebastiansweiler und Belsen von Freitag, 15. März 7 Uhr bis Mittwoch, 20. März 18 Uhr gesperrt werden. Das Landratsamt Tübingen teilt weiter mit: »Die Züge fahren mit hoher Geschwindigkeit, weshalb Passanten dringend gebeten werden, den Bahnübergang nicht zu überqueren.«

Im genannten Zeitraum kann die Linie 154 des Mössinger Stadtverkehrs die Haltestelle Belsen Bahnhof in beiden Richtungen nicht anfahren. Ersatzhaltestelle für Fahrgäste südlich des Bahnübergangs ist die Haltestelle Belsen Molkerei, für Fahrgäste nördlich des Bahnübergangs die Haltestelle Birkenstraße, sowie die Haltestelle Eschenstraße der Linie 151.

Für die Haltestelle Belsen Molkerei werden in der Albblickstraße kurz nach der Einmündung Mössinger Straße in beiden Fahrtrichtungen Ersatzhaltestellen eingerichtet. Anschlüsse von der Bahn zur Klinik Bad Sebastiansweiler sind in dieser Zeit in Belsen nicht möglich. Die Fahrgäste werden gebeten, am Bahnhof in Mössingen in Richtung Klinik Bad Sebastiansweiler umzusteigen. Die Linie 158 (Schulbus) kann im Sperrzeitraum die Haltestellen Belsen Molkerei, Belsen Bahnhof und Bästenhardt Birkenstraße nicht bedienen. (pm)