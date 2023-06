Mössingen: Auftakt für das Stadtradeln im Kreis Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN/TÜBINGEN. Wenn das kein guter Plan ist: Man tut was für die Gesundheit, schont das Klima und gewinnt mit etwas Glück auch attraktive Preise. Insofern ist das Stadtradeln, das am Sonntag auch in Mössingen gestartet ist, eine runde Sache in jeder Beziehung.

Land- und kreisweit wird mit dieser Aktion für nachhaltige Mobilität, Bewegung und Teamgeist geworben. Dieses Jahr geht es in die zweite Runde. Im Rahmen der Initiative Rad-Kultur fördert das Land die Teilnahme des Klima-Bündnisses. Das Ziel: Bis zum 1. Juli möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad fahren und dabei Kilometer sammeln.

Gestartet wurde am Sonntag nicht nur auf dem Mössinger Marktplatz, sondern auch in Tübingen. Beim Aufruf zu mehr Bewegung mit dabei sind Gomaringen, Dußlingen, Bodelshausen, Ammerbuch und Kusterdingen. Mitmachen dürfen alle, die im Landkreis wohnen, dort arbeiten oder studieren. Radkilometer können auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder beim Tourenfahren gesammelt werden. Wer sich registriert hat, kann die gefahrenen Kilometer in einer App oder direkt auf der Webseite eintragen.

Bis zum 1. Juli möglichst viele Strecken fahren

Der Landkreis rundet mit seiner Teilnahme an der internationalen Fahrradkampagne des Europäischen Klimabündnisses »Stadtradeln« seine vielfältigen Aktivitäten zur Stärkung des Radverkehrs ab.

In Mössingen gab der städtische Mobilitäts-Manager Markus Edelmann Stempelkarten aus, mit denen es für eine vom Landratsamt veranstaltete Rad-Schnitzeljagd Preise zu gewinnen gibt.

Im letzten Jahr, so Edelmann, hatten sich 223 Radler bei der Aktion eingeschrieben. Sie fuhren in den drei Wochen genau 44.957 Kilometer. Dabei, so die Berechnung, wurden sechs Kilogramm CO2 eingespart.

Um das Radfahren noch attraktiver zu machen, plant die Stadt Mössingen seit Jahrzehnten den Ausbau des innerstädtischen Radnetzes. Nach langer Zeit der Planung geht es jetzt Schlag auf Schlag: Momentan steht die Sanierung des maroden Radweges im Bereich der Butzenbadstraße in Bästenhardt an. Bis August soll eine neue Querung an der Albblickstraße und eine niveaugleicher Ausbau des Knotenpunkts am Kreisverkehr Siemensstraße entstehen. Bis November ist ein Radschutzstreifen in der Breitestraße und Belagsarbeiten zwischen Edelmannsweg und Nordring angedacht. (mey)

www.stadtradeln.de