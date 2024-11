»Klein gegen Groß«: 10-Jähriger aus Tübingen begeistert im Comedy-Duell gegen Martina Hill

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Humorvoll, lustig, albern – der zehnjährige Pirmin Haidlinger aus Tübingen ist ein echter Entertainer. Das bewies er auch in der großen Samstagabend-Spielshow »Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell« in der ARD. In der Sendung forderte er die bekannte Komikerin Martina Hill zu einem »Comedy-Stimmen-Duell« heraus. Doch bevor es zum Showdown kam, musste Pirmin eine andere Herausforderung meistern: Er sollte für einen Videobeitrag herausfinden, wie humorvoll die Menschen in seiner Heimatstadt sind.

In der Tübinger Altstadt sprach der Zehnjährige selbstbewusst Passanten an und fragte sie nach Witzen. Doch niemand hatte Scherze auf Lager. Selbst Tübingens Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur, Gundula Schäfer-Vogel, konnte dem kleinen Humor-Beauftragten nicht weiterhelfen. »Mit Witzen bin ich leider ganz schlecht. Da fällt mir keiner ein«, erklärte sie. »Ach, Tübingen ist ja unlustig«, stellte Pirmin ernüchtert fest – im Gegensatz zu sich selbst.

Auf Witze-Suche in Tübingen

»Pirmin ist ein kleiner, quirliger Kerl, der die Bude rockt. Er bringt viel Spaß in unser Familienleben«, sagt sein Vater Timon Haidlinger. Wenn er seine Familie nicht mit Witzen zum Lachen bringt, unterhält er sie mit Pantomime. »Pirmin ist der Lustigste, weil er einfach die besten Witze draufhat«, finden seine älteren Schwestern Karolin und Mathilda. Einige seiner Witze teilte er sogar mit den »unlustigen« Tübingern. Zum Beispiel: »Ein Vampir gerät in eine Polizeikontrolle und wird gefragt: Haben Sie etwas getrunken? Antwortet der Vampir: Ja, zwei Radler.« Darüber lachte ein Passant: »Der ist stark!« Pirmin erklärte: »Ich mag solche Flachwitze am meisten.«

Darum geht's bei »Klein gegen Groß« »Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell« ist eine Familien-Spielshow, die seit 2011 bis zu fünf Mal pro Jahr von der ARD ausgestrahlt wird. In der von Kai Pflaume moderierten Sendung treten Kinder (Kleine) mit speziellen Talenten oder Fähigkeiten gegen prominente Gäste (Große) an. Pro Sendung finden in der Regel acht bis zehn Duelle statt. Auch wenn Kinder ein Spiel gegen einen Promi verlieren, erhalten sie dennoch am Ende ein Geschenk als Belohnung für ihre Teilnahme. (GEA)

Im TV-Studio legte er direkt nach: »Ich wollte einen Witz über die Deutsche Bahn machen, aber ich glaube, der kommt nicht an.« Der Kalauer sorgte für große Lacher und Beifall im Publikum. Moderator Kai Pflaume wollte wissen, warum Pirmin sich so für Comedy begeisterte. »Ich bin früher auf Otto Waalkes gestoßen und fand ihn so witzig, dass ich auch so werden wollte wie er.« Die Lieder und Witze seines Vorbilds kennt der junge Tübinger daher in- und auswendig.

Auftritte bei der Waldfreizeit »Spatzennest«

Sein Comedy-Talent zeigt Pirmin nicht nur als »Klassen-Entertainer«, sondern auch auf richtigen Bühnen. Seit er fünf Jahre alt war, tritt er jährlich bei der Waldfreizeit »Spatzennest« auf und begeistert das rund 350-köpfige Publikum mit seinen Gags.

Die zu erkennenden Comedy-Stars waren für ihren Ein-Wort-Auftritt sogar im Studio und versteckten sich hinter einer großen Wand. Foto: Thorsten Jander/NDR Die zu erkennenden Comedy-Stars waren für ihren Ein-Wort-Auftritt sogar im Studio und versteckten sich hinter einer großen Wand. Foto: Thorsten Jander/NDR

Fan ist Pirmin auch von Star-Comedian Martina Hill, die unter anderem mit ihrer eigenen Comedy-Show Knallerfrauen auf Sat.1 große Erfolge gefeiert hatte und auch etwa als Ensemble-Mitglied der »Heute Show« oder von »Switch Reloaded« bekannt geworden ist. Für einen Moment musste er seine Bewunderung für Hill jedoch zurückstellen, denn das »Comedy-Stimmen-Duell« stand an. Dabei hörten die beiden abwechselnd die Stimme eines bekannten Comedy-Stars und mussten anhand eines einzigen Wortes erraten, wer es war. Die prominenten Gäste der Show, darunter Komiker Jürgen von der Lippe, Schauspielerin Franka Potente, Liedermacher Rainhard Fendrich und Geiger David Garrett, waren sich sicher, dass Pirmin gewinnen würde.

Es begann vielversprechend: Pirmin erkannte Torsten Sträter sofort. Martina Hill punktete aber auch mit Dieter Hallervorden. Doch beim nächsten Versuch unterlief Pirmin ein Fehler: Er verwechselte Wigald Boning mit Fabian Köster. Diesen Fauxpas nutzte Hill aus und erkannte Meltem Kaptan. Als Pirmin schließlich Rüdiger Hoffmann nicht erkannte und stattdessen auf Mario Barth tippte, war das Duell vorzeitig entschieden.

»Du hast das trotzdem mega gemacht«, lobte Martina Hill den jungen Tübinger. Ihr tat der Sieg »fast schon leid«, denn sie war überzeugt, dass er in einem direkten »Buzzer-Duell« wahrscheinlich gegen sie gewonnen hätte. Trotz der Niederlage ging Pirmin nicht leer aus: Er erhielt ein neues Mountainbike als Geschenk. (GEA)