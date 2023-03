Kirchentellinsfurt: DRK-Bereitschaftsleiter Matthias Raster erhält Landesehrennadel

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Die ganz große Bühne hat er verpasst. Beim Bürgerempfang von wenigen Wochen war Matthias Raster aus privaten Gründen verhindert. Und der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes hat in nächster Zeit auch keine Großveranstaltung, bei der man eine Ehrung einschieben könnte. Also musste die Gemeinderatssitzung am Montag in Kirchentellinsfurt als kleinerer Rahmen genügen.

DRK-Bereitschaftsleiter Matthias Raster ist mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Bürgermeister Bernd Haug kann sich nicht erinnern, dass man eine solche Ehrung schon mal in diesem Kreis wahrgenommen hätte. Aber schließlich wollte man es nicht auf die lange Bank schieben.

Raster ist seit 31 Jahren Mitglied beim DRK-Ortsverein Kirchentellinsfurt-Kusterdingen. 2003 übernahm er die erste leitende Funktion beim Jugend-Rot-Kreuz, seit 2006 ist er stellvertretender Bereitschaftsleiter, 2014 wurde er erstmals zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Beim Aufbau der DRK-Standorte Kusterdingen und Härten war Raster federführend, betonte Haug. Und als es um eine neue Unterkunft beim Faulbaum ging, war er ein zentraler Ansprechpartner. In der Bewährungsprobe Pandemie haben die Helfer sich mehr als bewährt und sehr bald ein Schnelltestzentrum aufgebaut. Derzeit diskutiert die Gemeinde die künftige Notfall-Versorgung und auch da ist sein Sachverstand gefragt. Wie Haug hervorhob, hat seine Arbeit nicht nur zentrale Bedeutung für den Verein, sondern darüber hinaus für den ganzen Ort. Raster selbst lobte sein Team und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. (GEA)