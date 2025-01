Jugendverbände sammeln Christbäume im Kreis Tübingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. Verschiedene evangelische Jugendverbände sammeln am Samstag, 11. Januar, gegen eine Spende zwischen drei und vier Euro ausgediente Christbäume ein. Das Evangelische Jugendwerk (EJW) Tübingen unterstützt mit dem Erlös der traditionellen Sammelaktion ein gemeinsames Hilfsprojekt: die Baumaßnahmen an der Prem Pathshala Grundschule der AGAPE Mission in Indien.

Im vergangenen Jahr wurden 18.000 Euro Spendengelder weitergeleitet. Folgende Orte sind an der Christbaum-Sammelaktion beteiligt und helfen dadurch dem Projekt: Start ist um 8 Uhr in Unterjesingen. Um 8.30 Uhr werden die Bäume in Dußlingen und Stockach eingesammelt. In Belsen, Bästenhardt und Mössingen wird um 9 Uhr abgeholt. In Nehren und Walddorfhäslach nehmen die Jugendlichen die Bäume um 9.30 Uhr mit. Um 10 Uhr werden die Bäume in Bodelshausen, Ofterdingen, Öschingen und Talheim eingesammelt.

Auf den Härten wird’s später

Die Kusterdinger sind nachmittags unterwegs: Gesammelt wird um 13 Uhr in Kusterdingen, Mähringen, Jettenburg, Wankheim und Immenhausen. Auch in Kirchentellinsfurt und Kilchberg werden die Bäume um 13 Uhr eingesammelt. Wer seinen Baum abholen lassen möchte, muss diesen vorab komplett abschmücken und gut sichtbar an die Straße stellen. Teilweise muss das Geld am Baum befestigt werden, in manchen Gemeinden bitten die Jugendlichen um Überweisung der Spende. Wenn nur die Adresse am Baum befestigt wurde, wird auch an der Haustür geklingelt. Eine Übersicht über die Formalitäten ist auf der Homepage des Evangelischen Jugendwerks Tübingen zu finden. (eg)

www.ejtue.de