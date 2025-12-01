Jettenburger Dorfmusikanten mit beschwingter Reise durch die Musikgeschichte

Vorsitzender Andreas Mourouzidis am Akkordeon und Stargast Christos Stefanou an der Bouzouki brachten mit »Zorbas Instrumental« den Saal zum Kochen. FOTO: JOCHEN

KUSTERDINGEN. Der Musikverein Jettenburg hatte für sein Jahrhundertkonzert am Samstagabend im Vorfeld fleißig geprobt. Das zahlte sich wirklich aus. Die Musiker begeisterten ihr Publikum im Dorfgemeinschaftshaus. Conférencier des Abends, Joachim Zühlke, hatte sich extra Monate zuvor einen stilechten Schnurrbart wachsen lassen, um damit die goldenen Zwanziger des vergangenen Jahrhunderts zu würdigen.

Gleich beim ersten Marsch »Zeitenwende« bewiesen die Jettenburger Spielfreude und Akuratesse. Dirigent Nick Loris wies vom Rand aus fast unmerklich das Orchester an.

Am Schlagzeug überzeugte der 17-jährige Moritz Schneck. Den Beweis für sein Können erbrachte dieser mit dem Stück vor der Pause: der Marsch »Lieblingstrommler« aus der Feder von Franz Bummerl. Moderator Zühlke meinte dazu: »Jetzt wissen Sie auch, warum Moritz Schneck einer meiner Lieblingstrommler ist!« Donnernder Applaus und Jubelrufe gab es dafür aus dem Publikum.

Die »Balearische Polka« zu Beginn mit den Solisten Marc Reutter am Tenorhorn und Nick Loris am Flügelhorn zeigte anhand komplizierter Melodieläufe, dass sie ihr Instrument virtuos beherrschen. Auch dafür gab es minutenlangen Applaus.

Äußerst charmant in der Ausführung waren die beiden Klarinetistinnen Kathrin Ulmer-Herrmann und Jutta Göhner. Göhner kokettierte schauspielerisch mit dem Publikum beim Stück »Kanárek« (Kanarienvögel) von Tamás Pete. Beide Solistinnen vollführten mit einer Leichtigkeit schwierigste Passagen. Das Publikum honorierte auch dies wiederum mit Jubel und Pfiffen.

Vorstand Andreas Mourouzidis am Akkordeon und Stargast Christos Stefanou an der griechischen Laute intonierten den Klassiker von Mikis Theodorakis »Zorbas Instrumental«. Zunächst nur mit Bassbegleitung, zu zweit auf den Stufen zur Bühne sitzend. Mit steigendem Tempo folgten die einzelnen Instrumente der Kapelle und brachten so den Saal zum Kochen. Vergeblich der Ruf nach einer Zugabe, Stefanou musste weiter zum nächsten Auftritt. Mit dem Flügelhorn aus Ehingen extra angereist war übrigens Solist Michael Hafner für das Duett mit Marc Reutter. Nach der Pause folgten Evergreens der Musikgeschichte. Erst nach mehreren Zugaben entließ das Publikum die Musiker. (och)