Mehr Tempo 30: Kusterdingen bremst Autofahrer weiter aus

Die Lärmschutzwand reicht nicht: Auf der Bundesstraße 28 soll bei Jettenburg künftig eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern gelten. Geht es nach der Gemeinde, würde das Tempolimit einen größeren Bereich treffen.

KUSTERDINGEN. Bei der Einbringung der jüngsten Fortschreibung des Lärmaktionsplans in Kusterdingen gab es noch hitzige Diskussionen, unter der Hand wurde auch angekündigt, dass die Ortschaftsräte sich querstellen könnten. Als der »Lärmaktionsplan Stufe 4« nun zur Beschlussfassung erneut auf der Tagesordnung stand, ging alles plötzlich ganz schnell: Nachdem die Ortschaftsräte allesamt grünes Licht gegeben hatten, wie die stellvertretende Bürgermeisterin Elvira Hornung (FWV) mitteilte, gab auch der Gemeinderat ohne weitere Diskussion grünes Licht: Einzig Timo Dolch (SPD) stimmte gegen den Lärmaktionsplan, der Autofahrer auf den Härten weiter ausbremsen wird.

In Immenhausen wird künftig auf der Kreisstraße 6903 in der Ortsdurchfahrt (Härtenstraße) ganztags Tempo 30 angeordnet. Zudem wird bei der Straßenverkehrsbehörde im Tübinger Landratsamt angeregt, dazu passend die Geschwindigkeit außerorts zu reduzieren, um einen besseren Verkehrsfluss ohne abruptes Abbremsen zu erreichen. Dies wird in allen Ortsteilen vorgeschlagen, wo die Geschwindigkeit innerorts weiter reduziert wird. Untersucht wurde auch die Kreisstraße 6905 (Am Eichbrunnen), hier hat die beauftragte Lärmkartierung allerdings ergeben, dass rein aufgrund des Lärmschutzes keine Maßnahmen durchgeführt werden können. »Damit ist eine Geschwindigkeitsreduzierung aus Lärmschutzgründen nicht realisierbar«, heißt es in der Beschlussvorlage aus dem Rathaus.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in Mähringen. Auf den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen 6903 und 6907 wird täglich ganztags aus Lärmschutzgründen Tempo 30 angeordnet. Dies gilt für die Wankheimer Straße, die Immenhäuser Straße sowie die Jettenburger Straße und die Raihingstraße. Im Bereich der Kreisstraße 6906, der von Ohmenhausen her kommenden Bahnhofsstraße, ergaben sich zu geringe Lärmwerte - hier bleibt es bei Tempo 50 und dem frommen Wunsch auf einem Verkehrsschild »Freiwillig Tempo 30« zu fahren.

Auch in Wankheim wird auf der Ortsdurchfahrt auf der Kreisstraße 6903 (Hauptstraße) künftig ganztags Tempo 30 gelten. Wie in allen Ortsteilen strebt die Gemeinde im Rahmen des Lärmaktionsplans auch in Wankheim an, bei künftigen Baumaßnahmen lärmmindernde Fahrbahnbeläge umzusetzen - in allen Bereichen, in denen die Auslösewerte des Lärmaktionsplans (66/55 dB (A) tags/nachts) überschritten werden.

Die Bundesstraße 28 ist auf den Härten ebenfalls vom Lärmaktionsplan betroffen. Im Bereich der Bebauung von Jettenburg soll künftig aus Lärmschutzgründen Tempo 100 vorgeschrieben werden. Aus »verkehrlichen Gründen« wird die Gemeinde zudem beim Landratsamt beantragen, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Bereich zwischen den Ausfahrten Carl-Zeiss-Straße /Allmendstraße (Industriegebiet Reutlingen-West) und der Ausfahrt zur K 6903 nach Kusterdingen und Wankheim auszudehnen. (GEA)