Im Nehrener Ortskern gibt’s einen neuen und gut gefüllten Bücherschrank

NEHREN. Mona Dorn genießt gerne ein gutes Buch in der Sonne. Von ihrer Mutter erbte sie davon jede Menge und entschied sich, einen Teil ihrer Sammlung im Nehrener Bücherschrank auszustellen. Wer eines der Bücher lesen möchte, kann das direkt an der Kreuzung der Auchtert- und Luppachstraße auf den Bänken tun. Auch kann man die Bücher zu Hause lesen und später zurückbringen oder gegen eigene austauschen. Mona Dorn hat zumindest genug Nachschub für die nächsten Jahre, erzählt sie. Sie selbst betreut den Bücherschrank ehrenamtlich.

In den umliegenden Orten gibt es ebenfalls Bücherschränke, typischerweise in alten Telefonzellen. Bei dem Bücherschrank in Nehren handelt es sich aber um ein besonderes Exemplar. Denn hier wurde ein ausrangierter Tresor des Rathauses aufbereitet und dient nun als Bücherregal. Drumherum schützt ein stabiler Holzkasten die Bücher vor Wind und Wetter.

Bürgermeister Egon Betz ist froh über das Ergebnis und dankbar für die Spende von Mona Dorn. Auch Birgit Schuler, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus in Nehren, ist stolz auf das Projekt, an dem sie maßgeblich mitwirkte. Denn bis so etwas umgesetzt ist, muss vieles bedacht werden. Sie kümmerte sich unter anderem um die Bereitstellung und Aufbereitung des Tresors. (loze)