Gute Wasserqualität am Kirchentellinsfurter Baggersee

KIRCHENTELLINSFURT. Das Gesundheitsamt nimmt regelmäßig Proben und überprüft die Wasserqualität am Baggersee in Kirchentellinsfurt. Am Montag wurde Wasser entnommen, am gestrigen Donnerstag kam der Befund aus dem Labor: Die Wasserqualität ist gut, von Blaualgen keine Spur.

Das war von Fachleuten erwartet worden, weil es in den zurückliegenden Wochen häufig geregnet hat und die Temperaturen ohne direkte Sonnen-Einstrahlung nicht so hoch waren, dass dies eine Algenblüte begünstigt hätte.

Auffällig war die bräunliche Färbung im Wasser bei der Proben-Entnahme. Aber dies ist laut Gesundheitsamt leicht zu erklären. Es geht nämlich ebenfalls auf den Regen vergangener Tage zurück. Das Wasser ist dadurch vergleichsweise aufgewühlt. »Das ist normal«, heißt es im Amt. Die Kontrollen werden im üblichen Rhythmus fortgesetzt. (-jk)