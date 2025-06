Gomaringer Jugendfeuerwehr übergab Nisthilfen an Bürgermeister Heß

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. »Wir sind dankbar«, sagte Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß, nachdem ihm junge Gomaringer Feuerwehrleute Nisthilfen für Vögel übergeben hatten. Die Kästen wurden während eines 24-Stunden-Diensts gebaut, 21 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren hatten sie gebaut. Dies war ihr selbst gewähltes soziales Projekt auf dem Weg zur Jugendflamme, dem Leistungsabzeichen der Jugendfeuerwehr.

Die Gemeinde könne die Nisthilfen als Ausgleichsmaßnahmen für bauliche Ausweisungen geltend machen, sagte Bürgermeister Steffen Heß. Die Kästen sollen nächstes Frühjahr an geeigneten Stellen, in Richtung Osten, aufgehängt werden: »Am besten in einer Ecke, wo wenig Menschen herumlaufen«, so Heß. Zum einen, weil die aktuelle Nistsaison bereits vorüber ist. Zum anderen, weil die Nistkästen noch als Nachweis dienen.

Um die Jugendflamme zu bekommen müssen die Absolventen ein soziales, ökologisches oder kulturelles Projekt nachweisen. Daher werden die Nistkästen beim Zeltlager der Kreisfeuerwehr-Jugend Anfang Juli in Rottenburg vorgezeigt, sagte Jugendwart Benjamin Junger: »Bis dorthin musste das Projekt beendet sein.« Die Gomaringer Jugendfeuerwehr trifft sich immer freitagabends. »Reinschnuppern«, so Junger, »ist immer möglich.« (GEA)