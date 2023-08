Gesangs-Projekt: Polizeichor Tübingen sucht Stimmen für Benefiz-Konzert

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN/REUTLINGEN. »Wir wollen deine Stimme«, heißt es beim Polizeichor Tübingen. Und es geht dabei nicht um ein Kreuzchen auf einem Wahlzettel, sondern um Gesang. Für ein Chor-Projekt werden Mitsänger und -sängerinnen gesucht.

Der Polizeichor Tübingen wurde 1987 als reiner Männerchor gegründet. Damals konnten nur Beschäftigte der Polizei Mitglied werden. Nachdem der Nachwuchs aus den Reihen der Polizei fehlte, wurde der Chor für andere Personengruppen geöffnet. Trotzdem konnten bis heute nicht genug Sänger gewonnen werden.

Deshalb startet der Polizeichor am 14. September ein neues Projekt. Er lädt dazu alle an Gesang und Musik Interessierten herzlich ein und heißt sie im Chorzimmer der Hermann-Hepper-Halle in Tübingen willkommen.

Das Chorprojekt ist als gemischter Chor geplant. Die einstudierten Stücke will man in einer eigenen Einlage beim traditionellen Benefizkonzert in der Kreuzkirche in Reutlingen am Samstag, 9. Dezember, zugunsten der Bruderhaus-Diakonie präsentieren.

»Wer mitmachen will, muss nicht vorsingen und braucht auch nichts zu bezahlen«, sagt der Vorsitzende Albrecht Hoffmann. Es reicht, regelmäßig an den bis zum Konzert stattfindenden Proben teilzunehmen. Die Proben finden immer donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr im Chorzimmer der Hermann-Hepper-Halle in Tübingen (Westbahnhofstraße 23) statt. Das Repertoire geht von Mozarts »Ave Verum« über das »Hallelujah« von Leonard Cohen bis zum Gospel »Good News«. Was genau gesungen wird, ist davon abhängig, wie viele Interessierte zum Chorprojekt kommen. Um sich auf das Projekt vorzubereiten, bittet der Polizeichor um Anmeldung per E-Mail oder Telefon beim Vorsitzenden Albrecht Hoffmann. (eg)

info@polizeichor-tuebingen.de

07071 34993