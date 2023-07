Gemütliches Dorfstraßenfest in Kirchentellinsfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Nach fünf Jahren endlich wieder ein Dorfstraßenfest in Kirchentellinsfurt – das war am Samstag von vielen Leuten zu hören. Nach einem heißen Nachmittag zogen just um 17 Uhr zum offiziellen Fassanstich für das Dorfstraßenfest allerdings dunkle Wolken am Himmel auf. Bürgermeister Bernd Haug: »Jetzt müssen wir uns beeilen.« Denn vor fünf Jahren war zuerst kein Fass da und später regnete es. Diesmal hielt das Wetter noch eine Weile, bis es tröpfelte und später der Regen einsetzte und Haug erwies sich als routiniert: Nach zwei gekonnten Schlägen floss das Freibier. Der Musikverein unter Leitung von Patrick Maisch stimmte »Ein Prosit« an. »Der Fassanstich hat eigentlich noch nie so richtig geklappt«, rief Haug erfreut und gab das Bier an die hundert umstehenden Leute aus. Otto Salzl aus der österreichischen Partnergemeinde Illmitz half beim Ausschenken und Verteilen der Krüge. »Wir hatten mit Corona eine lange, schwere Zeit und können nun wieder zusammenkommen«, sagte Haug. »Wir freuen uns auf gute Gespräche, gute Laune und viel Musik.« Das Dorfstraßenfest sei fraglos eines der Highlights. Haug hob das Kinder- und Jugendprogramm hervor und dankte dem Organisationsteam sowie den zahlreichen beteiligten Vereinen.

Mit Aufführungen luden diese zum Zuschauen und Mitmachen ein. So gab es auf der Wiese beim Parkplatz Lesungen für Kinder, Glücksrad und Dosenwerfen der Kindergruppe, ein Bastelangebot der Modellflieger, Kinderschminken sowie Baumstamm-Nageln mit der Narrenzunft Ranzenpuffer und ein Wurfspiel »Schiffe versenken« bei der Seglergemeinschaft am Rathaus. Gleich gegenüber servierte der Förderkreis Patenschule eritreischen Kaffee und Selbstgebackenes. Vor dem Stand der Kindergruppe mit Popcorn und Zuckerwatte bildete sich eine Warteschlange. Von mediterranen Vorspeisentellern am Stand der GAL bis zu Klassikern wie Currywurst, Steak-Weckle, Hotdogs und Käsespätzle gab es eine große Auswahl an Essen. Die Feuerwehr lockte mit ihrer Blaulichtbar und kleinen Zelten davor die Besucher. Mit Straßenmusik wie bei der Fasnet sorgten die Guggenmusiker der Narrenzunft Ranzenpuffer für Stimmung. Sportlich konnten sich die Gäste beim Basketball und einer Rallye durchs Dorf beteiligen. Die Aktivitäten erstreckten sich vom Parkplatz bei der Kindertagesstätte Regenbogen. (GEA)