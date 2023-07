Gelbe Säcke oft nicht abgeholt - Tübinger Landrat: »Das Maß ist voll«

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Seit vielen Wochen gibt es im Landkreis Tübingen Probleme mit der Abfuhr von Abfall, insbesondere bei der Abholung des »Gelben Sacks«. Laut Pressestelle ist für diese Müllart und seine Abholung nicht der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen, sondern die Firma ALBA zuständig, die im Auftrag der Dualen Systeme Deutschland handelt. »Beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises gehen zahlreiche Beschwerden ein, die von den Mitarbeitenden lediglich an die Verantwortlichen weitergegeben werden können. Eine Einflussmöglichkeit des Landkreises Tübingen bestehe hierbei nicht«, heißt es in einer Pressemeldung.

Nachdem die Firma ALBA Lösungen angekündigt habe, die nach wie vor nicht umgesetzt worden seien, hat sich Landrat Joachim Walter in einem offenen Brief an Dr. Robert Arbter, den Geschäftsführer der Firma ALBA gewandt. Gleichzeitig informierte er Umweltministerin Thekla Walker MdL über die Missstände mit der Bitte, sich als Aufsichtsbehörde der Dualen Systeme Deutschland um das Thema zu kümmern.

»Tagtäglich gehen bei uns Anrufe und E-Mails wütender Bürgerinnen und Bürger ein, die sich über tage- oder gar wochenlang liegengebliebene Gelbe Säcke beschweren« schreibt Walter. »Obwohl wir als Landkreis nicht für den Gelben Sack zuständig sind, suchen sich die Menschen verständlicherweise Verantwortliche - oder wenigstens jemand, der ihre Beschwerden endlich ernst nimmt. Schließlich wird der Abfallwirtschaftsbetrieb in der öffentlichen Wahrnehmung fälschlicherweise für das gesamte Thema als zuständig erachtet.« Man erwarte nun endlich nicht nur Lösungsvorschläge, sondern konkretes Handeln.

Der Landrat bittet die Bürger darum, sich bei Beschwerden an die Hotline der Firma ALBA unter der Telefonnummer 08002232555 zu wenden oder eine E-Mail an kommunal-tuebingen@alba.info zu schreiben. Informationen und Fragestellungen rund um den Gelben Sack und zu allen weiteren Abfallthemen finden sich unter www.abfall-kreis-tuebingen.de. (pm)