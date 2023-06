Fridays For Future gegen Tübinger B 27-Tunnnel

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Alle zusammen für 1,5 Grad« und »Für das Klima, für das Leben/Tunnel-Bau ist voll daneben«: Mit Sprechchören wie diesen haben am Donnerstag Aktivisten der Fridays for Future vor dem Rathaus demonstriert. Prominente Unterstützung erhielten sie von Luisa Neubauer, die sich an diesem Tag für einen Vortrag in Tübingen aufhielt und sich unter die Gruppe auf dem Marktplatz mischte.

Die Klimaschützer zeigten damit ihre Unterstützung für einen Antrag, den der Jugendgemeinderat vor Kurzem gestellt hat. Er soll im Juli im Ratssaal beraten werden und wendet sich gegen den vierspurigen Ausbau der B 27 und insbesondere den Schindhau-Basistunnel zwischen Bläsibad und Knoten mit der B 28.

Alle politischen Gremien – ob Gemeinderat oder Kreistag – haben dieses Vorhaben bisher unterstützt. Auch die Bundestagsabgeordneten von Grünen, Linken, SPD, CDU und FDP aus dem Wahlkreis haben sich seit 30 Jahren für diese Lösung starkgemacht. Die Industrie- und Handelskammer hat stets betont, dass die B 27 als wichtigste Verkehrsader der Region vierspurig ausgebaut werden muss. Im Steinlachtal, wo das Verfahren schon deutlich weiter ist, protestieren Umweltgruppen seit einiger Zeit gegen die vierspurige Endelberg-Trasse. (-jk)