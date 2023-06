Fest zum 99. Geburtstag des Mössinger Schwefelbads

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Am Anfang war die »Sonne«. Jene Gaststätte, die ein Sebastian Streib aus Belsen 1790 an der viel befahrenen Fernstraße bauen ließ, und, geschäftstüchtig oder gesundheitsbewusst, die altbekannten Schwefelquellen für ein späteres Heilbad zu nutzen wusste. Vor 99 Jahren erwarb die Basler Missionsgesellschaft das alte Schwefelbad und richtete ein christliches Erholungsheim ein zur Heilung von Leib und Seele. Vor 90 Jahren wurde das Prädikat »Heilbad« vergeben.

Der Geist der Mission und Diakonie liegt bis heute über der segensreichen Einrichtung und wurde durch den Einstieg der Evangelischen Heimstiftung 2014 intensiviert. Neben der Rehabilitationsklinik als Gesundheitszentrum schlechthin stehen heute die ambulante Therapie und das betreute Wohnen im Fokus. Aus den Missionsfesten jener Tage sind Kurparkfeste geworden.

Gottesdienst im Zeichen des Sportes und der Gesundheit

Am Sonntag stand der brütend heiße Nachmittag nach dem obligatorischen Gottesdienst in der gut gefüllten historischen Festhalle im Zeichen des Sports und der Gesundheit. Bereits am Morgen waren Nordic-Walking-Gruppen zum »Belsemer Butzenlauf« aufgebrochen. Die bei Hitze anstrengende Tour führte auf 13 und acht Kilometer langen Strecken am hohenzollerischen Grenzgebiet entlang.

Bei der vom TV-Belsen initiierten Aktion beteiligten sich rund 80 Freizeitsportler, darunter der mit 89 Jahren älteste Teilnehmer Hans Schaal. Mit im Boot ist die Spvgg Mössingen, die die Abnahme des Sportabzeichens organisiert hat. Der TV bietet in der Klinik Reha-Sport und therapeutische Präventionsangebote an. Dazu zählten allerdings nicht die Bewegungsspiele, die am Nachmittag von den zahlreichen Besuchern rege genutzt wurden: Ponyreiten, Hüpfburg, Bungee-Trampolin und die Minigolf-Anlage.

Wer es gemütlicher mochte, begeisterte sich passiv bei Jazztanz-Vorführungen oder erkundete mit Volker Gurski den vom Förderverein geplanten Panorama-Aktiv-Weg: An 13 Stationen entstehen hochwertige Bewegungsplätze vom Rollstuhl-Radtrainer über Inklusionsbarren bis zur Seniorendoppelschaukel. (GEA)