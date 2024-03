Fenster in die Vergangenheit von Mössingen

Bilderschau in der Falltorstraße 3.

MÖSSINGEN. Einen Schaufensterbummel der anderen Art kann man ab sofort in der Mössinger Mitte unternehmen. In einem vormaligen Geschäftsgebäude in der Falltorstraße 3 sind die Fenster mit großformatigen Fotos beklebt. Das Haus direkt neben dem Marktplatz mit dem neuen Trinkwasserspender ist mit Aufnahmen aus der jüngeren Geschichte Mössingens geschmückt. Anlässlich des 1.250-Jahr-Jubiläums der Ersterwähnung und des 50. Geburtstags der Stadterhebung zeigt die Fensterschau Schwarz-Weiß-Rückblicke.

Die Fotografien hat das Kulturteam zusammengestellt und wird sie im Laufe des Jahres mehrfach austauschen. Aktuell gibt es unter anderem Bilder von Manfred Grohe zu sehen. »Die Schaufenstergestaltung erzählt mit wenigen Momentaufnahmen von der Geschichte Mössingens anhand von Ansichten und Ereignissen, die das Erbe der Stadt prägen«, so Museumsleiterin Dr. Franziska Blum. Mehr zur Historie gibt es in der Fotoausstellung der GEA- und Tagblatt-Fotografen in der Kulturscheune zu sehen (mittwochs 14 bis 22 Uhr, sonntags, 14 bis 18 Uhr). (GEA)