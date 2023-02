Ehemaliger Ofterdinger Bürgermeister Heinz Aicheler mit 84 Jahren gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. 28 Jahre lang war er Bürgermeister von Ofterdingen. Am 8. Januar ist Heinz Aicheler im Alter von 84 Jahren gestorben. Er wurde im Kreis seiner Familie auf dem Tübinger Bergfriedhof beerdigt. Der gebürtige Tübinger war von 1967 bis 1995 im Amt. Als sein Nachfolger wurde Joseph Reichert gewählt, dessen vierte Amtszeit 2019 begann.

Aicheler besuchte die Wirtschaftsoberschule in Reutlingen, absolvierte eine Lehre in der Verwaltung in Pfrondorf. Es folgten weitere Stationen in Calw, Tuttlingen und Haigerloch bis zur Prüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst, bevor er dann beim Tübinger Landratsamt beschäftigt war. Von 1972 bis 1989 vertrat er die Freien Wähler im Kreistag. Außerdem war er Mitglied zahlreicher weiterer Gremien, unter anderem im Sprengel der Bürgermeister, im Gemeinderat und im Kreisfeuerwehrverband.

In seine Amtszeit als Bürgermeister von Ofterdingen fallen neben der Gemeindereform Anfang der 70er-Jahre, bei der sich Aicheler erfolgreich gegen den Anschluss an Mössingen wehrte und sich dafür einsetzte, dass das Dorf selbstständig blieb, die Begradigung der hochwassergefährdeten Steinlach, der Bau der Mehrzweckhalle, die Erweiterung der Schule und des Sportgeländes sowie zwei neue Kindergärten. Im Ruhestand verbrachte er viel Zeit mit der Jägerei. Aicheler hatte aus erster Ehe drei Kinder, sechs Enkel und sieben Urenkel sowie zwei Söhne aus zweiter Ehe. (GEA)