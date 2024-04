Die Ofterdinger CDU wird 50: Zum Festakt am Freitag in der Ofterdinger Zehntscheune begrüßte Simeon Handte, seit zwei Jahren Vorsitzender des Gemeindeverbands, 80 Besucher, darunter vier der Gründungsmitglieder. Als Festredner sprang der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger für den kurzfristig verhinderten Landesvorsitzenden Manuel Hagel ein. Die Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz schickte eine Videobotschaft.

Die vier in der vorderen Reihe waren bei der Gründung des Gemeindeverbands vor 50 Jahren dabei. Von links: Helmut Lutz, Eberhard Walker, Wolfgang Binder und Peter Egle. Stehend von links: Landtagsabgeordneter Manuel Hailfinger, ehemalige Ofterdinger CDU-Chefin Birgit Walter, Ofterdingens CDU-Chef Simeon Handte. Foto: Michael Sturm

