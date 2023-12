Edeka und dm kommen ins ehemalige Gomaringer Multicenter

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Während dm plant, in das ehemalige Multicenter umzuziehen, will Edeka dort eine zusätzliche Filiale eröffnen. »Wir planen, in einem Teil des Gebäudekomplexes als Mieter ein E-Center zu realisieren und damit ein zusätzliches Angebot der qualifizierten Nahversorgung in Gomaringen zu schaffen. Der Edeka Möck in der Robert-Bosch-Straße soll bestehen bleiben«, das schreibt Pressesprecher Florian Heitzmann.

Und weiter: »Wie für jeden Standort planen wir auch für den neuen Markt ein individuelles Konzept, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden vor Ort. Damit werden wir alle Stärken des Edeka-Vollsortiments entfalten: angefangen bei der großen Auswahl frischer Lebensmittel über bekannte Marken, beliebte Edeka-Eigenmarken und Artikel auf Discountpreisniveau bis hin zu kompetenter Beratung an den Bedientheken für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Schwerpunkte legen wir auf Bio-Produkte, hausgemachte Spezialitäten und eine Vielzahl an regionalen Erzeugnissen.« Für weitere detaillierte Informationen oder einen Zeitplan sei es allerdings zu früh, so Heitzmann weiter.

Eine GEA-Anfrage bei Aldi Süd, beantwortet die Pressestelle wie folgt: »Wir sind immer auf der Suche nach attraktiven Standorten für unsere Filialen, zu denen sicherlich auch das ehemalige Multicenter in Gomaringen gehört. Entsprechend haben wir Kontakt mit dem Eigentümer aufgenommen und befinden uns in positiven Gesprächen.« (GEA)