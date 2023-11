Duell um das Amt der Bürgermeisterin in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Claudia Patzwahl und Dr. Gundula Schäfer-Vogel stehen zur Wahl als Beigeordnete für Soziales, Ordnung und Kultur der Universitätsstadt Tübingen. Das hat der Gemeinderat am heutigen Montag entschieden. Die Wahl im Gemeinderat findet am Donnerstag, 7. Dezember 2023, in öffentlicher Sitzung statt. Diese beginnt um 17 Uhr im Ratssaal im Rathaus am Markt.

Zuvor stellen sich die beiden Bewerberinnen bei einem Wahlpodium der Öffentlichkeit vor und beantworten Fragen zu ihren Positionen und Plänen. Dabei haben beide Kandidatinnen jeweils 15 Minuten Zeit, um sich zu präsentieren. Danach stellen die Veranstalter des Wahlpodiums – das Kulturnetz Tübingen und das Sozialforum Tübingen – Fragen an die Bewerberinnen. Auch das Publikum hat Gelegenheit, Fragen zu stellen. Das Wahlpodium findet am Dienstag, 28. November 2023, um 18 Uhr in der Aula des Uhland-Gymnasiums statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Veranstaltungsraum ist barrierefrei, eine induktive Höranlage ist vorhanden. (pm)