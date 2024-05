Die Saison startete mit den Frühschwimmern

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Letztlich war auch das Freibad-Team froh, dass die Saison endlich losging. Wie in jedem Jahr sei einige Zeit an Vorarbeit nötig gewesen, um das Freibad auf Vordermann zu bringen, sagte Michael Bauer, Sachgebietsleiter Bäder im Mössinger Rathaus: »Wir sind fünf bis sechs Wochen damit beschäftigt. Reparaturen gehen wir schon im Vorjahr an.«

Mama, Papa, zwei Kinder: »Wir haben uns eine Familien-Punktekarte gekauft«, erzählte der Mössinger Karsten Klein. »Die Kinder haben sich richtig danach gesehnt, dass das Freibad aufmacht.« Der einjährige Sohn wahrscheinlich noch nicht so bewusst, die sechsjährige Tochter Jana dagegen umso mehr. Sie drängte den Papa, gleich wieder mit ins Wasser zu gehen, während dieser »den schön gestalteten Kinder- und Sandelbereich« lobte und sich darauf freute, später noch ein paar Bahnen zu schwimmen.

Die 13-jährige Malia Grimm war vermutlich die erste, die in dieser Saison vom Dreier sprang. Sie freute sich: »Das Sprunggefühl ist wieder da!« Der ein Jahr jüngere Julian Fröhlich testete derweil die 93-Meter-Rutsche. Gut wie immer, aber nicht so schnell. Kein Wunder, Julian trug noch immer einen Neopren-Anzug, weil er vorher am Tauchen war.

Dieses Jahr mit Dauerkarte

Während Viola Majca den Samstag und Sonntag im Freibad verbrachte, ehe sie am Montag zum Pfingsturlaub in ihre Heimat Polen fuhr, nahmen andere ihre regelmäßigen Übungen auf: Tauchschüler, Triathleten und die von Sabine Kuhnle betreuten Aquajoggerinnen. Zwei Stunden lang Anleitung zur Discomusik: »Hoch, joggen, joggen«, rief Sabine Kuhnle per Mikrofon über das Wasser und die mit bunten Badenudeln ausgestatteten Frauen taten, wie ihnen aufgetragen – und das meist lächelnd.

Das größte Kompliment für das Mössinger Freibad kam an diesem Tag von Paula Hanko. Die Studentin kam bereits in den letzten Jahren regelmäßig aus Tübingen her: »Das ist mein Lieblingsfreibad!« Sie schätze die schönen Becken, die ruhige Lage und die Aussicht auf den Albtrauf. Sie sei enttäuscht gewesen, dass das Freibad nicht bereits am 1. Mai geöffnet habe. »Dieses Jahr kaufe ich mir eine Dauerkarte!« (GEA)