Der umbrisch-provenzalische Markt in Tübingen ist eröffnet

TÜBINGEN. »Die treuesten der Treuen«, wie Boris Palmer es ausdrückte, erschienen gestern Mittag zur offiziellen Eröffnung des umbrisch-provenzalischen Markts. Kurz davor setzte nämlich ein starker Platzregen ein. Trotzdem ließ es sich der Bürgermeister nicht nehmen, die Gäste aus Aix-en-Provence und Perugia zu begrüßen und zu betonen, dass die Zusammenarbeit während und nun auch nach der Coronazeit gehalten hat.

Obwohl die Pflastersteine rutschig vom Regen waren, führte die Trachtengruppe »Lei Farandoulaire Sestian« dann doch einige traditionell provenzalische Tänze auf – und der Markt war damit eröffnet. Bis Sonntag können Besucher nun Delikatessen wie Fischsuppe, Tourtons oder Spanferkel probieren und dazu französischen Wein genießen. Insgesamt 81 Händler und Erzeuger bieten ihre Ware auf dem Markt an. Aber nicht nur die Anzahl der Stände erreicht dieses Jahr wieder das Niveau von vor den Corona-Auflagen. Für Samstag ist ein Kinderfest angekündigt, bei dem mehrere Anbieter Aktionen für Jüngere anbieten. Und am Sonntag startet der Erbelauf, bei dem die Teilnehmer drei Runden durch die Tübingen Innenstadt drehen. Für Familien bietet Tü-Bus während des Markts einen ermäßigten Familientarif an. (loze)