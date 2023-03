Der Stadtlauf Mössingen wird zum Familiensportfest

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Stadtlauf startet nach drei Jahren Corona-Zwangsbremse wieder mit Tempo voll durch. Er wird zurück ins Zentrum verlegt und durch eine neue Streckenführung flacher und damit schneller. Mit der Verlagerung und Konzentration der Kinder- und Schüler-Staffelläufe auf das Grün der Gottlieb-Rühle-Schule wird zudem das Großereignis in seiner 19. Auflage zum attraktiven Familiensportfest.

»Wir haben für die Rückkehr am Samstag, 13. Mai an den Start- und Zielbereich am Jakob-Stotz-Platz einiges optimiert«, sagt Albin Abt, der Öffentlichkeitsleiter der LG Steinlach-Zollern. Flach, schnell, keine Wendepunkte mehr, lange Geraden – und offiziell vermessen, damit anerkannt für die Bestenliste des Leichtathletikverbandes, so präsentiert sich der Hauptlauf über zehn Kilometer (Start 15.45 Uhr). »Der Kreisel an der Volksbank und der nicht von allen geliebte Buckel am alten Rathaus sind jedenfalls nicht mehr Teil der Strecke«, so Abt.

Die Vorfreude wächst

Gestartet wird zwar künftig an der bewährten Stelle, allerdings in entgegengesetzter Richtung. Bei der Goethestraße-Kreuzung geht’s nach links entlang von Schulzentrum und Steinlachhalle auf den Südring. Dann am Gymnasium vorbei auf die Lessing- und Robert-Koch-Straße bis Höhe Friedhof. Von dort zurück über die Grabenstraße und ab durch die neue Mitte zum Jakob-Stotz-Platz. Die Runde ist drei Mal zu laufen. »Wir sind gespannt, wie die neue Strecke bei Wettkampf- und Breitensportlern ankommt.«

Der 5,2 Kilometer lange Hobbylauf nimmt die gleiche Route, kürzt aber auf der zweiten ab. Der Kinder- und Jugendlauf führt mit 1,9 Kilometern ebenfalls auf neuer Strecke einmal ums Schulzentrum.

Die vier Mal 480 Meter-Staffeln der Grundschulklassen des Steinlachtals rennen dieses Mal über den begrünten Festplatz des Bürgertreffs und machen um 12 Uhr den Auftakt des Sporttages. »Auf der Fläche haben die Eltern ihre Kindern dauernd im Blick. Ob wir an die Rekordzahl von 137 Staffeln von 2019 wieder rankommen, ist allerdings fraglich«, gibt sich Tanja Herter von der Kinderleichtathletik skeptisch. »Das muss sich nach der Pause erst wieder rumsprechen«.

Schulleitungen und Lehrer, die entscheidend zu den teambildenden Lauferlebnissen beitrugen, wurden über den Restart informiert. »An der Burghofschule jedenfalls sind die Kinder schon in Vorfreude«, sagt Elfie Wolff. In den Startlöchern stehen auch die Kindergärten. Auf der 370 Meter kurzen Runde wird ohne Zeitnahme in versetzten Startwellen gelaufen, so Sandra Holzer.

Shirt für Teilnehmer

Ungeduldige müssen allerdings nur bis zum 1. April waren. Dann startet die Aktion »Mössingen walkt«, so Horst Jöhnk, der hofft, dass nach dem Corona-Einbruch wieder viele zurückkommen. Samstags, ab 16 Uhr am Freibadparkplatz, geht’s unter qualifizierter Betreuung auf die Strecke. Nach den Vorproben wartet das Panorama Nordic Walking unterhalb von Olgahöhe und Farrenberg mit teilweise neuen Strecken von 7,5 und 10 Kilometer.

»Im bewährten Programm des Stadtlauftages ist alles enthalten, was das Herz bewegungsaktiver Menschen begehrt«, verspricht Marketing-Beauftragter Dieter Schneider. Dank der Sponsoren gibt’s für alle Teilnehmer wieder ein kostenloses Stadtlauf-Shirt. Dazu jede Menge Sachpreise, Medaillen, Urkunden, Pokale und Startverpflegung. (GEA)

www.lgsz.de