»Blitzmarathon«: B27-Blitzer bei Mössingen löst willkürlich aus

MÖSSINGEN. Einen »Blitzmarathon« gab es dieser Tage auf der B27 zwischen der Ausfahrt Bodelshausen und der Verengung der vierspurigen Schnellstraße in Fahrtrichtung Bad Sebastiansweiler. An der stationären Radarsäule wurde eifrig geblitzt. Was an und für sich nichts Außergewöhnliches ist. Allerdings bekamen das rote Licht auch Verkehrsteilnehmer zu sehen, die unter der dort zugelassenen Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern unterwegs waren. Zum Beispiel, wenn sie im Stop-and-go-Tempo die Messstelle passierten.

Problem wohl behoben

Das wiederum hatte einen »Telefonmarathon« bei der zentralen Bußgeldstelle auf dem Mössinger Rathaus zur Folge. Die Mitarbeiter konnten die teils aufgebrachten Anrufer beruhigen: Es werden keine Zahlungsbescheide verschickt, denn obgleich es geblitzt habe, wurden keine Fotoaufnahmen gemacht.

Vielmehr sei ein zusätzlicher Aufhellblitz eingebaut worden, der für eine bessere Bildqualität sorgen soll. Der hatte nach der Inbetriebnahme dann aber willkürlich ausgelöst. Mittlerweile scheint das Problem behoben, zumindest hat es keine Anrufe mehr bei den Mitarbeitern in der Stadtverwaltung gegeben. (GEA)