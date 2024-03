Arznei gegen Post-Covid: Uni Tübingen sucht Studienteilnehmer

Was viele Long-Covid-Betroffene erst einmal akzeptieren lernen müssen: Auch »kleine« Aufgaben im Haushalt kosten Energie.

TÜBINGEN. Die Uniklinik Tübingen erforscht die Wirksamkeit zweier Medikamente, die gegen Long-Covid-Erkrankungen eingesetzt werden sollen und sucht dafür weitere Studienteilnehmer. Untersucht wird, ob das entzündungshemmende Medikament Kortison sowie hoch dosierte B-Vitamine (B1, B6, B12) zur Behandlung von Long Covid wirksam sind. Beide Medikamente werden bei anderen Erkrankungen bereits seit Langem erfolgreich eingesetzt.

Nach einer Corona-Infektion leiden einige Personen unter anhaltenden Symptomen wie Müdigkeit, Atemnot oder Depressionen. Die Behandlung ist noch nicht ausreichend geklärt, ebenso sind die Ursachen der Erkrankung nicht eindeutig festzustellen. Vermutet werden unter anderem Entzündungsprozesse, Nervenschäden, Virusinfektionen oder Antikörper.

Kortison und B-Vitamine

Von Kortison und B-Vitaminen erhoffen sich die Forscher nun eine Behandlungsmöglichkeit. Kortison ist ein entzündungshemmendes Medikament, das bei rheumatischen Erkrankungen und chronischen Entzündungsprozessen angewendet wird. B-Vitamine sind wichtig für eine Unterstützung der Nervenfunktion.

Die Medikamente werden für vier Wochen eingenommen, die Studienteilnahme dauert mit Nachbeobachtungen insgesamt sechs Monate. Teilnehmende erhalten entweder Kortison, B-Vitamine, Kortison und B-Vitamine in Kombination oder ein Placebo (Scheinmedikament). Als Anerkennung erhalten die Teilnehmenden eine Aufwandsentschädigung.

Müdigkeit und Luftnot

Teilnehmen kann, wer volljährig ist und an einer der folgenden Beschwerden leidet: Müdigkeit (Fatigue), Luftnot, Konzentrationsstörungen, Angstzustände oder Depressivität. Die Corona-Infektion sollte mindestens drei Monate her sein. Außerdem sollte noch keine Behandlung mit Kortison oder B-Vitaminen in der Studiendosis für länger als sieben Tage durchgeführt worden sein. Eine kurzfristigere oder niedrig dosierte Einnahme von Vitaminen schließt eine Teilnahme nicht aus. (pm)

07071 29-85334

previtacov@med.uni-tuebingen.de