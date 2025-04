Anmeldung zur Mössinger Partnerstadt nach Frankreich noch bis Dienstag möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Seit mittlerweile über 35 Jahren gibt es eine offizielle Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Mössingen und dem französischen Kanton Saint-Julien-en-Genevois (bei Genf). Das Gebiet des Partnerkantons umfasst siebzehn selbstständige Gemeinden im Département Haute-Savoie. Nachdem aus Anlass des 50-jährigen Stadtjubiläums im vergangenen Jahr eine Delegation aus Frankreich in Mössingen zu Besuch war, soll die »Jumelage« in diesem Jahr durch persönliche Begegnungen im Partnerkanton weiter gestärkt werden. Eine gute Gelegenheit für alle Bürgerinnen und Bürger, den Partnerkanton selbst kennenzulernen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Umfangreiches Programm

Denn die Partnerschaft soll sich keineswegs auf Institutionen beschränken, sondern zur Freundschaft zwischen den Menschen werden. Der Präsident des Gemeindeverwaltungsverbandes »Communauté de Communes du Genevois« Florent Benoit und das Comité de Jumelage aus Saint-Julien laden alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner für das Wochenende vom Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. Oktober, in den Kanton ein.

Die Partnerschaftsstraße im französischen St. Julien. Foto: Jürgen Meyer Die Partnerschaftsstraße im französischen St. Julien. Foto: Jürgen Meyer

Geplant ist eine Ankunft am Donnerstagabend mit Empfang und Verteilung auf die Gastgeber. An den Folgetagen werden voraussichtlich ein Besuch des europäischen Forschungszentrums CERN sowie Konzerte und weitere gemeinsame Aktivitäten auf dem Programm stehen. Die Rückreise wird am Sonntagnachmittag nach einem gemeinsamen Brunch mit musikalischer Unterhaltung erfolgen. Für die Mitfahrenden wird die Stadt zwei Reisebusse reservieren. Die Fahrtkosten übernimmt die Stadt. Die Unterbringung erfolgt in der Regel in Familien und damit auch ohne Kosten. Da Vertreter des Gemeinderats, der Stadtverwaltung und von Mössinger Vereinen ebenfalls mitfahren werden, sind die freien Plätze begrenzt und Zusagen erst in einigen Wochen verbindlich möglich. Bis dahin ist auch noch ein Rücktritt möglich. Französische Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Anmeldung bis zum Dienstag, 22. April, bei der Stadtverwaltung, Büro Oberbürgermeister Walz, nach Möglichkeit per E-Mail. Ein kurzes Anmeldeformular ist auf der Homepage zu finden. (a)

www.moessingen.de/partnerschaft07473 370120 U.Walz@moessingen.de