Abwechslungsreiches Programm bei Konzerten auf dem Schloss Hohentübingen

TÜBINGEN. Sie verheißen musikalischen Genuss in besonderem Ambiente: Vom 20. bis zum 29. Juli finden die Schlosshofkonzerte auf Schloss Hohentübingen statt. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr setzt die Universitätsstadt Tübingen die Konzertreihe in größerem Umfang fort und verwandelt den Schlosshof in einen stimmungsvollen Konzertsaal. An acht Abenden gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Klassik, Jazz, Big-Band-Sound und erstmalig auch Musikkabarett. »Die Konzerte an einem der schönsten Veranstaltungsorte Tübingens zu besuchen, ist ein unvergleichliches Erlebnis«, sagt Kulturbürgermeisterin Daniela Harsch.

Viele Kooperationspartner

Auf der Bühne wechseln sich lokale Ensembles mit national und international bekannten Künstlerinnen und Künstlern ab. Dazu gehören Nessi Tausendschön und Marco Tschirpke, beide Träger des Deutschen Kleinkunstpreises, und die gefeierte japanische Jazz-Pianistin Hiromi und ihre Band.

Kooperationspartner sind erneut das Collegium Musicum der Eberhard Karls Universität, der Verein »Jazz im Prinz Karl« und die Tübinger Musikschule. Bei fünf Konzerten ist die Stadtverwaltung die Veranstalterin. Als Hauptsponsor konnte erneut die Erbe Elektromedizin GmbH gewonnen werden. »Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr dazu beizutragen, den Schlosshof wieder zum Klingen zu bringen«, sagt Geschäftsführer Christian O. Erbe. Daneben unterstützen die Kreissparkasse Tübingen und die Stadtwerke Tübingen die Open-Air-Reihe.

SCHLOSSHOFKONZERTE Das Programm Donnerstag, 20. Juli: Sinfonie Nr. 2 »Lobgesang« op. 52 von Mendelssohn und Orchesterwerke von Guilmant und Fétis mit Maria Barbara Stein und Franziska Bobe (Sopran), Gustavo Martin Sanchez (Tenor), Helmut Michael Brand (Orgel), Akademischem Chor und Orchester unter der Leitung von UMD Philipp Amelung. Freitag, 21. Juli: "Jazz im Prinz Karl" präsentiert "Hiromi’s Sonicwonder" mit der virtuosen japanischen Pianistin und Komponistin Hiromi (Piano/Keys), begleitet von Adam O"Farrill (Trumpet), Hadrien Feraud (Electric Bass) und Gene Coye (Drums). Samstag, 22. Juli: Die Tübinger Musikschule präsentiert das Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Piero Lombardi und die Big Band unter der Leitung von Lars Binder. Sonntag, 23. Juli: Wüste Welle Big Band special edition featuring Clara Vetter, Jakob Bänsch, Jan Prax und Cemre Yilmaz mit Arrangements von Lukas Pfeil. Mittwoch, 26. Juli: Das Solistenensemble D’Accord spielt große Konzerte im kleinen Format mit Werken von Mozart, Tchaikovsky und Wagner. Donnerstag, 27. Juli: Das Tübinger Saxophon-Ensemble spielt Werke von Rossini, Bach, Cimarosa, Mozart und anderen. Freitag, 28. Juli: Marco Tschirpke – Empirisch belegte Brötchen. Gedichte und Lieder in überwiegend komischer Manier. Samstag, 29. Juli: Die wunderbare Welt der Nessi Tausendschön mit Nessi Tausendschön (Vocals, Singende Säge, Ukulele) und William Mackenzie (Gitarre, Banjo, Slide, Drums). (eg) www.tuebingen- kultur.reservix.de

Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr und dauern etwa zwei Stunden inklusive einer Pause. Vor Konzertbeginn und in den Pausen sorgt ein gastronomisches Angebot im Schlosshof für Snacks und sommerliche Erfrischungen. Für mobil eingeschränkte Menschen gibt es einen Shuttle-Bus, der jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn vom Europaplatz über das »Faule Eck« (Ecke Burgsteige /Neckarhalde) zum oberen Schlosstor und nach den Veranstaltungen wieder zurück pendelt.

Das detaillierte Programm liegt als Broschüre an allen Vorverkaufsstellen aus und ist online abrufbar. Die Karten kosten zwischen 14 und 50 Euro. Es gibt sie ab sofort bei Reservix. (eg)

www.tuebingen.de/schlosshofkonzerte