21 Boote bei der Ansegel-Regatta auf dem Baggersee in Kirchentellinsfurt

Der offizielle Start in die Saison: Segler auf dem Baggersee in Kirchentellinsfurt.

KIRCHENTELLINSFURT. Wenig Wind, dafür angenehme Temperaturen: 21 Boote gingen auf dem Kirchentellinsfurter Baggersee ins Wasser und segelten in zwei Durchgängen um die Wette. Zur Ansegel-Regatta der Seglergemeinschaft drehte der Wind leicht, was ein Umsteuern der Segler erforderte. Auch Angler und Standup-Paddler waren zu sehen. Gesegelt wird auf dem Epple-Baggersee bereits seit März. Zwei Gastboote waren beim Wettbewerb am Start. Timo Kleinwächter aus dem Kreis Böblingen ließ mit seiner Segeljolle Laser die Kirchentellinsfurter Vereinsmitglieder knapp hinter sich und holte den Siegerpokal.

Gewertet wurde nach dem Yardstick-System, sodass unterschiedliche Segelboote gegeneinander antreten konnten und am Ende dennoch eine gerechte Rangordnung erzielt wurde. Die Platzierungen waren mit nahe beisammen liegenden Punkteständen teilweise knapp.

Wer als Zuschauer mit dem Auto anreiste, musste einen ordentlichen Fußmarsch zurücklegen, bis er das Geschehen vom Ufer aus verfolgen konnte, da die Schranke beim Park- und Ride-Parkplatz noch geschlossen war. Die Jugendwertung gewann Nicolai Scott von der Kirchentellinsfurter Seglergemeinschaft. (GEA)