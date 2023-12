GEA-Aktion startet: Ihre Spende hilft Menschen in Not

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Oft sind es die kleinen und alltäglich wirkenden Dinge, die – wenn das Geld knapp ist – plötzlich unerschwinglich werden. Was Menschen in tiefe Verzweiflung stürzen kann. Wenn es eiskalt wird und das Kind noch keine Winterkleidung hat. Wenn sich die eigene Sehstärke rapide verschlechtert, für eine neue Brille aber kein Geld da ist. Wenn unerwartet die Waschmaschine kaputtgeht, die Rücklagen aber völlig aufgebraucht sind. Wer beispielsweise von Bürgergeld lebt, den können schon einzelne Vorfälle in die finanzielle Bredouille bringen.

Und hier kommt der Verein GEA-Leser helfen ins Spiel. Er wurde 1993 gegründet und hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen zu helfen, die »in Not oder bedürftig« sind. So steht es in der Satzung. Das Besondere an unserem Hilfsverein: Die Spenden, die meist von Menschen aus der Region stammen, kommen auch ausschließlich wieder Menschen zugute, die im Verbreitungsgebiet des Reutlinger General-Anzeigers leben. Jeder Cent wird ohne Abzug seinem eigentlichen Zweck zugeführt, anfallende Sachkosten trägt der Verein. Bei ihren regelmäßigen Beratungen lesen Beirats- und Vorstandsmitglieder Hilfsanträge von Menschen, die verzweifelt sind, weil sie beispielsweise auch ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können, oder ihre Miete. Intensiv wird beraten und diskutiert, ob die Kriterien für eine (volle) Zuwendung erfüllt sind.

Mehr als 206.000 Euro bei der letzten Spendenaktion eingegangen

2022 hatten insgesamt 2.116 Menschen den Hilfsverein finanziell unterstützt. Ein Großteil der Spenden stammt immer aus der Weihnachtsaktion, die nun wieder startet. Die Hilfsbereitschaft der GEA-Leser ist Jahr für Jahr immens. Im Vorjahr war bei der Aktion ein Rekordergebnis von rund 206.000 Euro gesammelt worden, was Valdo Lehari jr., Verleger und Vorsitzender des Hilfsvereins, dankbar als »Zeichen größter Verbundenheit und des Zusammenhalts in der Gesellschaft und der Leserschaft des GEA« bezeichnete.

Wofür das Geld verwendet wird? Weitere Zahlen und Fakten aus dem abgelaufenen Spendenjahr 2022: Es wurden insgesamt 156 Anträge auf Hilfsleistungen gestellt, wovon 124 von Beirat und Vorstand positiv bescheinigt wurden. Es gab einen Anstieg der Anträge auf Übernahme der Strom- und Heizkostennachzahlungen. Ein Großteil der Anträge stammt von alleinerziehenden Frauen, die oft einen Migrationshintergrund haben. Neben 23 Waschmaschinen und vier Trocknern, wurden nach gründlicher Prüfung der Hilfsfälle beispielsweise auch Laptops für die Aus- und Weiterbildung bezahlt, Umzugskosten, Zahnbehandlungen und Möbel.

GEA-Leser helfen arbeitet eng mit sozialen Organisationen wie Diakonisches Werk, Caritas oder Schuldnerberatung, aber auch mit den Sozialämtern zusammen. (GEA)