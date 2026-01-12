Grüne setzen in Wahlkampagne voll auf Kandidaten Özdemir

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Grünen setzen bei ihrer Kampagne für die Landtagswahl voll auf die Bekanntheit und politische Erfahrung ihres Spitzenkandidaten. Man werde einen klaren Fokus auf Cem Özdemir haben, sagte Landeschef Pascal Haggenmüller bei der Vorstellung der Kampagne in Stuttgart. Auf ihre Wahlplakate schreibt die Partei den Slogan »Özdemir - Der kann es«. Der Name und das Logo der Partei sind dagegen nicht oder nur klein zu sehen. Inhaltlich setzen die Grünen bei ihren Plakaten auf die Themen Wirtschaft, Klima und Bildung.

Entscheidend seien bei der Wahl am 8. März Erfahrung und Vertrauen, sagte Haggenmüller. Man habe deswegen gute Voraussetzungen, denn genau das verkörpere der Spitzenkandidat: »Es gibt einen Mann in Baden-Württemberg, dem die Menschen in Baden-Württemberg vertrauen und der heißt Cem Özdemir.«

Özdemir: Ministerpräsident braucht Erfahrung

Özdemir betonte seine lange Erfahrung auf verschiedenen Ebenen der Politik. Es sei sicher kein Fehler, wenn der Ministerpräsident von Baden-Württemberg sich in Berlin, Brüssel und Washington nicht verlaufe und auch schon mal ein Ministerium von innen gesehen habe, sagte der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister.

Auf ihren Plakaten wirbt die Partei um die Zweitstimme der Wählerinnen und Wähler. Bei der Wahl im März greift erstmals ein neues Wahlrecht, bei dem dann die Zweitstimme über die Zusammensetzung des Landtags entscheidet. Man wolle die Zweitstimme der Wählerinnen und Wähler haben, um am Ende die stärkste Fraktion im Landtag zu sein, damit Özdemir Ministerpräsident werde, sagte Landeschef Haggenmüller.

In Großstädten werde es sicher auch das Potenzial geben, Direktmandate wiederzugewinnen, so Haggenmüller. Bei der letzten Landtagswahl 2021 hatten die Grünen die Mehrheit der Direktmandate im Bundesland gewonnen. Die CDU hatte jüngst das Ziel ausgegeben, alle Direktmandate für sich gewinnen zu wollen.