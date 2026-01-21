»Können sich Politiker vorstellen, wie wir leben?«: Wahlpodium bei DaCapo in Reutlingen

Am Mittwoch trafen sich Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 8. März mit Arbeitslosen bei dem sozialen Beschäftigungsträger DaCapo.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Können sich Politiker vorstellen, wie es uns geht?«, war eine der Fragen an Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der Landtagswahl am 8. März antreten und die am Mittwoch bei DaCapo, dem Reutlinger sozialen Beschäftigungsträger, in einer Gesprächsrunde saßen. Die Antworten waren sehr unterschiedlich.

Jessica Knapp (Linke) etwa berichtete über ihre eigene Armut, ihre Jobsuche als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. »Ich weiß, was es bedeutet, zum Arbeitsamt zu müssen und Bürgergeld zu beantragen.« Sie forderte: »Man muss den Menschen mehr Gehör verschaffen, das fehlt in der Politik.«

Ronja Nothofer-Hahn (SPD) bestätigte das: »Ja, es stimmt, Politiker können sich oft die Situation von Arbeitslosen nicht vorstellen, da fallen viele Worthülsen.« Thomas Poreski wisse sehr wohl, wie es Arbeitslosen geht, schließlich seien seine Eltern selbst arm gewesen und der Grünen-Politiker sei einige Jahre Geschäftsführer der Wohnungslosenhilfe gewesen. Zu drei Themenbereichen hatten DaCapo-Beschäftigte am Vormittag in einem Workshop ihre Gedanken gesammelt und geäußert – Armut und Lebenshaltungskosten, Angst vor der Zukunft und Arbeitslosigkeit.

Stellenabbau und hohe Mieten

Moderiert wurde die Veranstaltung von Sabrina Stula-Hauser (Caritas) und Holger Fuhrmann (Diakonie Württemberg). Beschäftigte von DaCapo, Florian P. und Karsten H., sagten zur Arbeitslosigkeit: »Wo sollen wir Stellen finden, in der unsicheren wirtschaftlichen Situation?« Albrecht Raible (FDP-Kandidat aus Balingen) meinte: »Es muss einfach sein, wieder in Arbeit zu kommen, aber in den Ballungsräumen, wo Stellen abgebaut werden, wird das schwierig sein.«

Zum Thema Armut und Lebenshaltungskosten, sagte Heike F.: Die Mieten seien viel zu hoch und nicht mehr bezahlbar für Menschen mit wenig Geld. Das Deutschlandticket sei gut, aber viel zu teuer, genauso wie Kita-Plätze: »Manche Eltern nehmen ihr Kind aus dem Mittagessen raus, weil sie das nicht zahlen können«, so Heike F.. Lebensmittel würden immer teurer, das Bürgergeld reiche nur knapp, mal ins Kino oder für andere Freizeitaktivitäten sei nie Geld da. »Das führt zur Vereinsamung.«

Blanke Kommunen

Jessica Knapp stimmte zu: »Da geht es auch um die Menschenwürde.« Mieten müssten gedeckelt, der soziale Wohnungsbau drastisch gefördert werden. Ronja Nothofer-Hahn sagte: »In Baden-Württemberg fehlen 200.000 Sozialwohnungen, da muss massiv investiert werden.« Auch sie forderte: Kitas müssten kostenfrei sein, schließlich gebe es elf Bundesländer, die genau das anbieten. »Warum nicht bei uns?«, hieß es dazu.

Martina Seif, Zweikandidatin der CDU im Wahlkreis Reutlingen, wies darauf hin, dass die Kommunen blank seien: Sie könnten keine kostenfreien Kitas anbieten. Zum sozialen Wohnungsbau forderte sie, dass Baustandards reduziert und Genehmigungsverfahren verkürzt werden. »Wir müssen von den hohen Standards runter.«

Angst vor der Zukunft

Raible forderte: »Bauen, bauen, bauen« – und zwar mit neuen Methoden wie Leichtbau, und seriellem Bauen. Und: »Die Bauordnung kann ohnehin weg.« Sonja K. fragte, warum sich bei der Erbschafts- und Vermögenssteuer nichts tue, die würde doch den Ländern zugutekommen. Martina Seif dazu: »Das darf den Mittelstand nicht treffen.« Poreski warf ein: »Wenn jemand drei Wohnungen erbt, muss er Erbschaftssteuer zahlen, wenn er 300 erbt, nicht.«

Angst vor der Zukunft trete in jeder Schicht zutage, berichtet Seif. Die außenpolitische Lage sei laut Raible »sehr komplex, gute Außenpolitik gibt es nur durch innere Stärke«. Einen Grund für die Unsicherheiten sieht Poreski darin, dass sich »unterschiedliche Lebensschichten nicht mehr begegnen«. Ein Ansatz, das zu beheben, sei das Projekt »Hallo, Nachbarn« im Ringelbach. Knapp betonte: »Die Wortwahl in Politik und Gesellschaft geht immer mehr in die faschistische Richtung.« (GEA)