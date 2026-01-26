Brandanschlag bei Özdemir-Auftritt in Metzingen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Gab es einen Brandanschlag auf den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir in der Metzinger Festkelter? »Wichtig ist: Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Menschen in der Halle«, erklärt die Gastgeberin Cindy Holmberg, Landtagsabgeordnete der Grünen. Dennoch spricht Holmberg von einem »sicherheitsrelevanten Vorfall«. Was war geschehen? Um 19.57 Uhr, als die Halle bereits voll besetzt war, entdeckten ein Personenschützer und die Abgeordnete Holmberg im hinteren Außenbereich der Festkelter im Gebälk einen brennenden Gegenstand. Dieser wurde umgehend fotografiert, anschließend auf den Boden geworfen und gelöscht. Die Veranstaltung konnte wie geplant stattfinden. Die Kriminalpolizei wurde informiert und hat Zeugenaussagen aufgenommen. Ein größerer Schaden an der Festkelter konnte verhindert werden.

Keine Drohungen erhalten

»Es gab keine Drohungen vorab«, be-tont Holmberg. Dennoch sei die Halle routinemäßig vorab durchsucht worden, außerdem gab es Eingangskontrollen. »Wir konnten also ziemlich sicher sagen, dass in der Halle selbst nichts war«, so Holmberg weiter. Daher wurde entschieden, die Veranstaltung trotz des Vorfalls durchzuführen. »Den Gegenstand und die verwendete Löschdecke hat dann später die Spurensicherung mitgenommen.« Der Gegenstand sei absichtlich zwischen zwei Balken platziert worden, ist sich die Grünen-Politikerin sicher. Sie selbst sei »ein bisschen im Schockzustand« gewesen, doch die Stimmung in der Halle sei gut gewesen – daher habe sie »nicht gewollt, dass die Veranstaltung unterbrochen wird und der Angreifer damit sein Ziel erreicht hätte«. Auch habe die Polizei nicht empfohlen, den Auftritt abzusagen.

»Wir sind schockiert darüber, dass es offensichtlich Menschen gibt, die bereit sind, ein historisches Gebäude mit fast 400 Anwesenden in Brand zu setzen und dabei billigend in Kauf nehmen, dass Menschen verletzt werden könnten«, so Holmberg weiter. Sie werde sich von solchen Taten nicht einschüchtern lassen, betont die 50-Jährige. Sie werde weiter für ihre Überzeugungen einstehen. »Solche Angriffe schweißen zusammen. Jetzt erst recht.«

Auf der Bühne ließen sich die Grünen-Politiker nichts anmerken, wobei die Zeit vor seinem Auftritt gar nicht mehr reichte, um Cem Özdemir zu informieren, so Holmberg. Özdemir wurde am Freitagabend in der Metzinger Festkelter dann aber auch regelrecht gefeiert: Nach jeder Antwort auf die zahlreichen Fragen er-hielt er viel Applaus. Als Vollblutpolitiker trat der gebürtige Bad Uracher auf die Bühne, die Rolle des potenziell künftigen Landesvaters hat er bereits sehr überzeugend drauf – souverän im Auftreten, integer in seinen Ausführungen, keine Frage ließ er unbeantwortet.

Doch eigentlich war es ja die gemeinsame Wahlkampfveranstaltung von Thomas Poreski (Wahlkreis Reutlingen) und von Cindy Holmberg – die für den Wahlkreis Hechingen/Münsingen für die Grünen bei der Landtagswahl am 8. März antritt. Beide sind schon im Landesparlament vertreten und somit auch Teil der bisherigen baden-württembergischen Regierung.

Das Land verändert

»Wir Grünen haben Baden-Württemberg verändert«, betonte Holmberg am Freitagabend als erste Rednerin in der proppenvollen Festkelter. »Wir zeigen Stabilität in wirklich bewegten Zeiten«, so die 50-Jährige, die in Metzingen aufwuchs. Nur wenige Sitzplätze waren bei der Wahlkampfveranstaltung vor der Bühne aufgereiht, der ganz große Teil der fast 400 Interessierten musste stehen. Der Stimmung in der Kelter tat das jedoch keinen Abbruch, offensichtlich freuten sich viele der Anwesenden, Özdemir persönlich zu erleben.

»Wir brauchen keine Scheinlösungen aus einer vermeintlich guten Vergangenheit«, sagte Thomas Poreski in seiner Rede. »Wir brauchen keine Scheinlösungen aus einer vermeintlich guten Vergangenheit, sondern mehr Sicherheit für die Zukunft durch Wandel.« Die Forderung des 62-Jährigen: »Wir brauchen Cem Özdemir als Ministerpräsidenten.« (GEA)