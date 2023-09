Zweiter Einbruch in einem Monat: Unbekannter bricht in Betzinger Spielhalle ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. In eine Spielhalle in der Betzinger Eisenbahnstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Kurz nach 3.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Darin machte er sich an einer Tür zu schaffen und brach einen Spielautomaten auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete er anschließend ohne Diebesgut. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Einbrecher ist etwa 180 Zentimeter groß und war mit einer schwarzen Jacke, einem dunklen Kapuzenpullover, blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem führte er eine rote Tasche mit sich. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07121/93940 um Zeugenhinweise. Im Zuge der Ermittlungen wird auch ein möglicher Zusammenhang zu einem Einbruch in dasselbe Gebäude am 4. September geprüft. (pol)