Zwei Verletzte bei Auffahrunfall zwischen Metzingen und Riederich

METZINGEN. Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B312 bei Metzingen verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr war ein 28 Jahre alter Mann mit einem Opel Movano auf der Bundesstraße in Richtung Riederich unterwegs. Im Bereich des Übergangs vom zweispurigen Ausbau in den einspurigen Bereich erkannte er offenbar zu spät, dass sich der vorausfahrende Verkehr staute. In der Folge fuhr er auf den Mini Cooper einer 22-Jährigen auf, die entsprechend abgebremst hatte. Bei der Kollision erlitten die junge Frau und ihr 23-jähriger Beifahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Blechschaden an den beiden Autos dürfte sich insgesamt auf etwa 3.500 Euro belaufen. (pol)