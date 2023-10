Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall zwischen Holzelfingen und Kleinengstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen erlitten, berichtet die Polizei. Gegen 6 Uhr war ein 57 Jahre alter Mann mit einem Skoda auf der Landesstraße 387 von Holzelfingen in Richtung Kleinengstingen unterwegs. Er missachtete an der Einmündung zur L230 den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Smart eines 38-Jährigen. Dieser kollidierte nahezu frontal mit der Fahrzeugseite des Skoda. Der Fahrer des Smart erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von circa 22.000 Euro. (pol)