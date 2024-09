Zwei Verletzte: Radler in Reutlingen auf Gehweg unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei leicht verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, welcher sich im Kurvenbereich auf dem Gehweg an der Einmündung Birnenweg und Am Heilbrunnen in Reutlingen, ereignet hat. Der 54-jährige Radler, welcher verbotenerweise mit seinem Pedelec auf dem Gehweg unterwegs war, hakte sich mit dem Lenkerknauf in der Bekleidung einer entgegenkommenden, 60-jährigen Fußgängerin ein. In der Folge stürzten beide zu Boden. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf dem Gehweg unterwegs, welcher jedoch unbeschadet blieb.

Hierauf kam es dann zu einer verbalen und im Verlauf auch körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Radfahrer und dem 55-jährigen Ehemann der Fußgängerin. Die beiden verletzten Personen wurden vor Ort durch den nachgeforderten Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht in eine Klinik verbracht werden. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Anzeigen wurden vor Ort durch Beamte des Polizeireviers Reutlingen aufgenommen. (pol)