Zwei Verletzte nach heftigem Auffahrunfall bei Ofterdingen

OFTERDINGEN. Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer, zwei schwerbeschädigte Pkw und mindestens 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen bei Ofterdingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Kurz vor acht Uhr war ein 38-Jähriger mit einem VW Crafter auf der B27 von Bad Sebastiansweiler in Richtung Ofterdingen unterwegs. Wohl aus Unachtsamkeit erkannte der Mann einen verkehrsbedingt haltenden Seat Alhambra, einer 58 Jahre alten Frau zu spät und fuhr auf diesen heftig auf. Beide Fahrzeuglenker erlitten hierbei Verletzungen, woraufhin die Seat-Fahrerin durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr auf der B 27 zeitweise einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.