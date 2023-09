Zwei Verletzte in Engstingen nach Zusammenstoß

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag leicht verletzt worden. Ein 74-Jähriger war gegen 9.50 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse auf der L 387 von Engstingen herkommend unterwegs. An der Einmündung in die L 230 hielt der Mercedes-Lenker ersten Ermittlungen nach an. Beim Linksabbiegen in Richtung Traifelberg kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 65 Jahre alten Frau. Sie war von Traifelberg herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Durch die Kollision erlitten eine 68 Jahre alte Mitfahrerin in der A-Klasse sowie die 65-Jährige Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (pol)