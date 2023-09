Zwei Unfälle auf Ulmer Steige bei Bad Urach - Biker schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zu gleich zwei Unfällen ist es am Sonntagmittag kurz hintereinander auf der Ulmer Steige gekommen. Ein 52-jähriger Motorradfahrer war gegen 12.15 Uhr mit seiner BMW auf der B28/Ulmer Steige bergaufwärts unterwegs. Dabei fuhr er auf den vorausfahrenden VW einer 53 Jahre alten Frau auf, die aufgrund eines ordnungsgemäß vorausfahrenden Radfahrers die Geschwindigkeit ihres Wagens verringern musste.

Der Fahrer der BMW kam glücklicherweise nicht zu Fall und blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Nur kurze Zeit später kam es in der nachfolgenden Kolonne zu einem weiteren Auffahrunfall. Der 57 Jahre alte Lenker einer KTM erkannte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 25-Jähriger seinen Lotus abbremsen musste und fuhr mit seinem Motorrad auf den Pkw auf. In der Folge stürzte der Biker zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen kam er mit schweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Den Schaden schätzt die Polizei hier auf etwa 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abtransportiert werden. (pol)