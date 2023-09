Zwei Täter schlagen einen Mann in Mössingen und klauen seine Tasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Polizei seit Donnerstagabend gegen zwei 38 und 51 Jahre alte Männer. Diese trafen nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 19.10 Uhr am Bahnhof in der Mössinger Straße in Belsen auf einen dem Älteren flüchtig bekannten 37-Jährigen. Das Duo soll im weiteren Verlauf den 37-Jährigen körperlich angegangen, festgehalten und geschlagen haben. Zuvor soll auch versucht worden sein, ihm die Tasche zu entreißen. Nachdem der Geschädigte offenbar umgestoßen worden war, soll der 38-Jährige die Tasche an sich genommen haben. Von den hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen noch in der Nähe angetroffen und zeitweise festgenommen werden. Die Tasche wurde von Zeugen im Bereich des Bahnsteigs aufgefunden und den Einsatzkräften übergeben.

Der Geschädigte hatte augenscheinlich leichte Verletzungen erlitten. Die beiden Tatverdächtigen werden nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (pol)