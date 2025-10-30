Zwei Pkw in Ofterdingen aufgebrochen: Geldbörse und Geldscheine geklaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. In der Nacht zum Donnerstag sind zwei Pkw in der Ortsmitte von Ofterdingen aufgebrochen worden. In der Zeit von 21 Uhr bis acht Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter an einem Skoda in der Straße Insel die Scheibe der Beifahrertür ein. Anschließend entnahm er aus einer in der Mittelkonsole liegenden Geldbörse die Geldscheine. Fast im selben Zeitraum wurde an einem in der Bachsatzstraße abgestellten Pkw die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Aus diesem Fahrzeug ist ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 100 Euro. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (pol)