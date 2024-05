Zwei Pflegerinnen löschen Brand in Tübinger Uniklinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Samstag kurz vor 13 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Klinikgebäude der Universität in der Calwer Straße ausgerückt. Wie die Feststellungen vor Ort ergaben, war in einem Patientenzimmer die Bettdecke in Brand geraten. Diese konnte durch zwei Pflegerinnen noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die beiden Pflegerinnen erlitten hierbei eine leichte Rauchgasintoxikation, konnten jedoch beide nach ambulanter Versorgung wieder entlassen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Durch den Brand, die Raucheinwirkung und das Ablöschen entstand in dem Zimmer Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr Tübingen war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik. (pol)