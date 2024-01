Zwei Männer bei Unfall zwischen Mägerkingen und Hausen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 385 zwischen Mägerkingen und Hausen an der Lauchert verletzt worden, teilte die Polizei mit. Kurz vor 17 Uhr geriet ein 86 Jahre alter Mann bei Reifglätte mit seinem BMW im Verlauf einer leichten Linkskurve ins Schleudern und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er gegengesteuert hatte, schleuderte das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem entgegenkommenden Citroën eines 74-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw anschließend von der Fahrbahn abgewiesen.

Der schwer verletzte 74-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 86-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Pkw, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro entstanden ist, wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße voll gesperrt. (pol)