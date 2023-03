Zwei Männer randalieren in Reutlinger Bäckerei und attackieren Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag zunächst in einem Backwarenladen im Reutlinger Bahnhof randaliert und anschließend hinzugerufene Einsatzkräfte attackiert. Das berichtet die Bundespolizei. Bisherigen Informationen zufolge soll ein 62-Jähriger gegen 17 Uhr zunächst ein koffeinhaltiges Heißgetränk in dem im Bahnhof gelegenen Backwarenladen gekauft und nach dem Bezahlvorgang eine große Menge an kleinen abgepackten Zuckertüten an sich genommen haben. Nachdem der Verkäufer den Kunden auf dieses Verhalten ansprach reagierte dieser offenbar umgehend aggressiv, beschädigte das Inventar des Ladens und beleidigte den Mitarbeiter wohl mehrfach verbal.

Ein hinzukommender 48-Jähriger soll sich kurze Zeit später ebenfalls an den Beleidigungen beteiligt und zudem versucht haben den Geschädigten auch körperlich zu attackieren, was dieser jedoch wohl verhindern konnte. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die beiden Beschuldigten noch im Bahnhof antreffen und einer Kontrolle unterziehen.

Die zwei deutschen Staatsangehörigen verhielten sich auch gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv und beleidigten diese. Nachdem der 48-Jährige einen Beamten zudem durch Schläge attackierte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Gegen die Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (pol)