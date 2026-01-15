Zwei Gomaringer Wohnungen durchsucht: Einbrecher verschwindet ohne Beute

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Ein Einbrecher hat sich in zwei Wohnhäusern in Gomaringen zu schaffen gemacht. Das berichtet die Polizei. In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße brach ein Unbekannter am Mittwochabend ein. Zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Balkontüre gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Kriminelle wohl, ohne etwas gestohlen zu haben, wieder aus dem Staub gemacht haben.

In der Zeit zwischen Dienstag, 15.10 Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr, gelangte vermutlich derselbe Täter über ein aufgehebeltes Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Grundstraße. Im Inneren durchstöberte er die Räume, vermutlich ohne etwas zu entwenden. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)