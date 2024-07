Zwei Frauen und ein Mann bei Auffahrunfall auf der B28 in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Auffahrunfall mit mehreren wohl Leichtverletzten hat sich laut Polizei am Montagnachmittag auf der Bantlinstraße (B28) in Reutlingen ereignet. Gegen 14.45 Uhr war dort ein 20-Jähriger mit einem Ford stadteinwärts unterwegs und wollte nach derzeitigem Kenntnisstand vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Da sich von hinten ein anderes Fahrzeug näherte, zog der Mann zurück auf seine ursprüngliche Spur und krachte dort in einen verkehrsbedingt stehenden Seat einer 32-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat noch auf einen Ford Transit geschoben, der von einer 31 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Alle drei Personen sowie acht Mitfahrende im Ford, darunter eine 45 Jahre alte Frau und sieben Kinder im Alter zwischen acht und neun Jahren, zogen sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden an den drei noch fahrtauglichen Autos beträgt circa 9.000 Euro. (pol)