Zwei Fahrradfahrer stoßen bei Eningen zusammen und verletzen sich

ENINGEN. Zwei Radfahrende sind am Dienstagmorgen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Gegen 7.40 Uhr war ein

59 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec auf dem Fußgänger-/Radweg des Alfred-Schradin-Wegs vom Südbahnhof herkommend in Richtung Eningen unterwegs. Im Bereich der Brücke über die B312 kollidierte er mit einer entgegenkommenden 28-Jährigen, die ihren Weg ebenfalls auf einem Pedelec zurücklegte. Beide Personen stürzten in der Folge zu Boden und verletzten sich. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Schaden an den Rädern schätzt die Polizei auf insgesamt mehrere hundert Euro.