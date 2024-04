Zwei Autos stoßen in Eningen aufeinander - Zwei Leichtverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz in der Reutlinger Straße ereignet. Ein 21-Jähriger war kurz vor 12.30 Uhr mit einem Hyundai aus einer Parklücke herausgefahren und wollte den Parkplatz geradeaus in Richtung Marktstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Opel Corsa eines 19-Jährigen, der mit seinem Wagen vom Drive In eines Schnellrestaurants herkommend in Richtung Karl-von-Drais-Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden der 21-Jährige sowie ein 19 Jahre alter Mitfahrer in dem Opel leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (pol)