Zwei Autos kollidieren bei Gammertingen

GAMMERTINGEN. Am frühen Montagmorgen kam es im Bereich K 8201 zwischen Inneringen und Kettenacker zu einem Unfall nach bislang ungeklärten Überholvorgängen, an denen ein 47-jähriger Mitsubishi-Fahrer und ein 67-jähriger Golf-Fahrer beteiligt waren. Das teilt die Polizei mit. Die beiden Autos kollidierten und es entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Nach mehreren, bislang nicht geklärten verkehrswidrigen Verhaltensweisen der beiden Autofahrer, die sich gegenseitig überholt haben sollen, sucht die Polizei Gammertingen Zeugen, die unter Telefon 07574 921-687 zur Aufklärung des Unfallgeschehens beitragen können. (pol)